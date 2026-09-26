İki gün önce can vermiş. Yaşlı kadının yürek yakan ölümü
26.09.2026 15:01
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.
Büyük Şehsuvarbey Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki S.K.’dan bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
İKİ GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, kadının ölümünün üzerinden yaklaşık 48 saat geçtiği değerlendirildi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.K.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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