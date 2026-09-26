İki gün önce can vermiş. Yaşlı kadının yürek yakan ölümü

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.K.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Büyük Şehsuvarbey Mahallesi’nde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki S.K.’dan bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

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