İki ilde 16 düzensiz göçmen yakalandı
10.11.2025 13:05
AA
Edirne ve Kırklareli'nde yurda kaçak girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
4 DÜZENSİZ GÖÇMEN DE KIRKLARELİ'NDE YAKALANDI
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Babaeski ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
