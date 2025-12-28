İlçede sular kesildi, hayat durma noktasına geldi. Marketlerde bile su kalmadı

İçme suyu barajında rezervin bitmesi sebebiyle Keşan’da yaklaşık bir aydır sadece Kumdere mevkiindeki derin sondajlarla temin edilen su basılıyordu.

Hafta sonu yaşanan kesintiyle birlikte ilçe genelinde hayat adeta durma noktasına geldi.

SULAR KESİLDİ

Keşan’da cumartesi sabahı itibarıyla sular tamamen kesildi.

Pazar sabahı yalnızca 2-3 saat süreyle su verilirken saat 10.00 itibarıyla yeniden kesinti yaşandı. Aniden susuz kalan vatandaşlar, şehir merkezinde su akan iki üç kaynak çeşmeye yöneldi.

Özellikle Garip Dede Türbesi yanında bulunan ve içilebilir nitelikte olan kaynak çeşmelerinde gece boyunca uzun kuyruklar oluştu. Birçok vatandaş ise marketlere akın ederek kısa süre içerisinde içme sularını tüketti.

BU AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Keşan Belediyesi, TREDAŞ’ın bakım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cumartesi günü Terfi-3 merkezinde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle su iletiminin yapılamadığını, bu nedenle ilçe genelinde su kesintileri ve basınç düşüklüklerinin oluştuğunu, kesintinin 28 Aralık Pazar akşam saatlerine kadar sürebileceğini bildirdi.

Su kaynaklarında bir sıkıntı olmadığı bakımın bitmesi ile ilçeye düzenli su basılmaya devam edeceği öğrenildi.