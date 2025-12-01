İzinsiz ağaç kesenlere gözaltı
01.12.2025 09:57
AA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde merada izinsiz ağaç kesimi yapan iki kişi gözaltına alındı.
Kırkkavak köyü merasında izinsiz ağaç kesimi yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
Yapılan kontrollerde H.T. ve M.T'nin testereyle yaklaşık 400 kilogram karaağaç ve ahlat ağacı kesip at arabasına yüklediği belirlendi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Odun yüklü at arabası yediemin otoparkına teslim edildi.
