İzinsiz ağaç kesenlere gözaltı

01.12.2025 09:57

İzinsiz ağaç kesenlere gözaltı
DHA

AA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde merada izinsiz ağaç kesimi yapan iki kişi gözaltına alındı.

Kırkkavak köyü merasında izinsiz ağaç kesimi yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

 

Yapılan kontrollerde H.T. ve M.T'nin testereyle yaklaşık 400 kilogram karaağaç ve ahlat ağacı kesip at arabasına yüklediği belirlendi.

 

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

Odun yüklü at arabası yediemin otoparkına teslim edildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.