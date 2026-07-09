Kapıkule sınır kapısında 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi
09.07.2026 15:49
Tırdaki uyuşturucu, X-Ray taramasında farkedildi.
Kapıkule'de narkotik dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen aramada yüklü miktarda uyuşturucu bulundu.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir tırı Kapıkule Gümrük Sahası’nda X-ray taramasına sevk etti.
X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla tırda arama yapıldı.
Aramada, dondurulmuş tavuk eti yüklü dorsedeki karton kolilerin içine gizlenmiş vakumlu poşetlerde uyuşturucu bulundu.
Tıra el konuldu.
Detaylı incelemede 450 pakette toplam 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucunun taşındığı tıra el konulurken, gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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