Keşan-Malkara karayolunda can pazarı

Edirne'nin Keşan ilçesinde TIR ile kamyonet çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kazanın yaşandığı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan Pakistan uyruklu M.U.R, M.T. ve T.Y. yaralandı. Yaralılardan M.U.R. ve M.T, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

