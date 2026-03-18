Keşan-Malkara karayolunda can pazarı
18.03.2026 11:03
İhbar üzerine kazanın yaşandığı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde TIR ile kamyonet çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.
Keşan'da trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen kapalı kasa kamyonet, Keşan-Malkara kara yolunun 6. kilometresinde Ö.K.'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada kamyonette bulunan Pakistan uyruklu M.U.R, M.T. ve T.Y. yaralandı. Yaralılardan M.U.R. ve M.T, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
T.Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
TIR sürücüsü Ö.K, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
