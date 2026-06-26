Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne’de oteller doldu taştı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri , bu yıl 3-5 Temmuz tarihleri arasında Edirne ’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Hafta kapsamındaki etkinlikler ise 29 Haziran’da başlayacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 2023 yılında uygulamaya alınan CV Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde sıralamaya giren pehlivanların güreşebileceği büyük organizasyon öncesi, kentte konaklama sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, kentte konaklama sektöründeki yaklaşık 3 bin yatağın şu için yüzde 80’i seviyelerinde dolu olduğuna işaret etti.

Ağırlıklı olarak cuma, cumartesi günlerinde yoğunluk olduğundan bahseden Balta, "Hafta içerisinde de bir kalabalık var ama ağırlığı cuma ve cumartesi günü olacak. Genelde ortalaması 3 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkan bir fiyat skalası var." dedi.

"BİR SENE SONRA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞAYACAĞIZ"

Oluşacak yoğunluğun yorucu fakat keyifli olduğunun altını çizen Balta, “Yıllardan beri gelen, her sene gelen misafirlerimizi tekrar görmek bizi çok mutlu edecek. Artık bir dostluk kurduk güreş camiasıyla beraber. Edirne’deki bütün otelcilerin güneş camiasıyla dostlukları vardır. Bir sene sonra tekrardan kavuşmanın sevincini yaşayacağız onlarla.” diye konuştu.