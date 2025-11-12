Köpeğe işkenceye gözaltı

12.11.2025 11:23

DHA

AA

Edirne'de sahipsiz köpeği iple sürükleyen belediye personeli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

 

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan şüpheli A.Y.'yi gözaltına aldı.

 

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

