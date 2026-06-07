Merdiven boşluğuna sıkışan kedi merdiven ve fayans kırılarak kurtarıldı
07.06.2026 15:50
IHA
Edirne'de kedi kurtarma operasyonu.
Edirne’de merdiven boşluğuna sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Kırıcı makinelerle merdiveni ve fayansları kıran ekipler, kediyi kurtardı.
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