Müşteri ile restoran sahibi kavga etti, araya giren garson bıçaklanarak öldürüldü
31.08.2026 13:18
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edirne'de müşteri olarak gittiği restoranda iş yeri sahibiyle kavga eden C.O., arayan giren garson Tanju Özçiftçi’yi bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde İspala ilçesindeki bir restoranda meydana geldi.
Müşteri olarak gittiği restoranda C.O. (22) ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce garson Tanju Özçiftçi, araya girmek istedi.
C.O., tarafından bıçaklanan Özçiftçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özçiftçi, ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tanju Özçiftçi’nin cenazesi otopsi için morga konuldu.
Polis, C.O.’yu gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.