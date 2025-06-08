Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü



E.D. idaresindeki 22 AEE 097 plakalı otomobille plakasız motosiklet Beykent Mahallesi'nde çarpıştı.



Kazanın etkisiyle motosikletteki Kemal B. ve Bülent Ç. yol kenarına savruldu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal B. ve Bülent Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü E.D. ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.