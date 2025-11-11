Pazarkule Sınır Kapısı'nda esrar ele geçirildi
11.11.2025 10:49
AA
Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobil, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.
Şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobilde Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince arama yapıldı.
19 KİLO ESRAR
Narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada otomobilin alt bölümü ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
