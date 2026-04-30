Tartıştığı eşini bıçaklayan kadına gözaltı
30.04.2026 15:21
Yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.
Edirne'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan adam hastaneye kaldırıldı. Polis B.Ö. isimli kadını gözaltına aldı.
Edirne'de tartıştığı eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde oturan B.Ö. ile eşi T.Ö. arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışmada B.Ö., eline aldığı bıçakla eşi T.Ö.'yü bacağından bıçakladı.
Komşularının sesleri duyup ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bıçak darbesiyle yaralanan T.Ö., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, B.Ö.'yü gözaltına aldı, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
