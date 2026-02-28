Ticari taksiye çevirme. 5'i FETÖ şüphelisi 6 kişi tutuklandı
28.02.2026 14:20
5 FETÖ/PDY şüphelisi ile araç sürücüsü yakalanarak tutuklandı.
Edirne'de durdurulan bir ticari takside, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile araç sürücüsü yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri; Malkara istikametinden keşan istikametine giden bir ticari taksiyi durdurdu.
K.K. idaresindeki takside yapılan incelemede "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan arandıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edilen S.G, N.E.E, M.S.E, F.B. ve A.U. ile taksi sürücüsü K.K. yakalandı.
Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen S.G, N.E.E, M.S.E, F.B. ve A.U. ile sürücü K.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
YASAL UYARI
EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.