Tırın yakıt deposunda 1800 paket sigara bulundu

Arama esnasında tırın sol yakıt deposunda şüpheli bir durum olduğunu anlayan gümrük memurları, depoyu söktüklerinde yakıt yerine kaçak sigara paketleri buldu.

