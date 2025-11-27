Tırın yakıt deposunda 1800 paket sigara bulundu
27.11.2025 09:56
İHA
Edirne'de sınır kapısındaki bir tırın yakıt deposunda 1800 paket kaçak sigara bulundu.
Türkiye'den transit yük taşıdığını söyleyen Rumen uyruklu bir şoförün, Bulgaristan Lesovo gümrük kapısında aracı arandı.
Arama esnasında tırın sol yakıt deposunda şüpheli bir durum olduğunu anlayan gümrük memurları, depoyu söktüklerinde yakıt yerine kaçak sigara paketleri buldu.
Toplam 1800 paket sigaranın üzerinde Türk ÖTV bandrolleri olduğu belirlendi.
Sürücü hakkında gümrük kanunu kapsamında idari suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili idari ceza davası açıldı.
