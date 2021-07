Trakya'da vaka sayıları Kırklareli ve Tekirdağ'da düştü, Edirne'de bir miktar yükseldi

Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı,



Son açıklanan 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da vakalar düştü.



En az vaka sayılarının görüldüğü iller arasında yer alan Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide 11,28 olan vaka sayısı bu hafta 12,51 olarak açıklandı.



KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA SON DURUM



"Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayıları düştü.



Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 31,79 olan vaka sayısı 27,09'a, Tekirdağ'da ise 37,74'ten 34,13'e geriledi.



Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından geçen haftaya kadar düşmüş ancak 3 hafta önce bir miktar yükselmişti.



Geçen hafta başlayan düşüş, bu hafta da iki kentte devam etti. Edirne'de ise bir miktar arttı.



Trakya'da son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:



1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs22-28 Mayıs29 Mayıs - 4 Haziran5-11 Haziran12-18 Haziran19-25 HaziranEdirne204,5382,1662,5429,4313,6916,4312,5111,28Kırklareli287,23153,43108,6478,5150,5158,0534,5631,79Tekirdağ318,38132,8390,8458,9249,5749,8640,6137,74

AŞILAMADA SON DURUM

Aşılamada Edirne ve Kırklareli nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan iller arasında yer alıyor. Tekirdağ ise orta sıralarda bulunuyor.



Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 397 bin 801, Kırklareli'nde 338 bin 861 Tekirdağ'da ise 808 bin 78 doz aşı yapıldı.