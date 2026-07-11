Üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik etmişler. Şüphelilere 3 ilde operasyon
11.07.2026 12:09
Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.
Edirne'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden 6 şüpheli tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Edirne'de özellikle üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sürdürüldü.
Takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.
6 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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