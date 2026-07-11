NTV

Üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik etmişler. Şüphelilere 3 ilde operasyon

11.07.2026 12:09

Üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik etmişler. Şüphelilere 3 ilde operasyon
DHA

Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Edirne'de üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden 6 şüpheli tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Edirne'de özellikle üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 

 

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sürdürüldü.

 

Takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. 

 

6 TUTUKLAMA

 

Gözaltına alınan S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

EDIRNE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. EDIRNE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.