Yağ kazanında patlama fabrikayı yaktı
20.04.2026 23:04
Edirne’de kereste fabrikasında yangın çıktı.
Edirne’de bir kereste fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı.
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’deki bir kereste fabrikasında yağ kazanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
İpsala Kaymakamlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Paşaköy’ümüzde bir kereste fabrikasının yağ tankından çıkan yangın kontrol altına alınmıştır. İpsala ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Geçmiş olsun” ifadeleri kullanıldı.
