Yasa dışı yollarla girdiler, denetimlerde yakalandılar
21.02.2026 13:20
Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, il genelinde yaptıkları denetimlerde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
YASAL UYARI
