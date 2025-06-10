Yıkım sırasında bina çöktü bitişiğindeki 2 yapı da zarar gördü (Edirne Haberleri)
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğinde bulunan apartman ve iş yerinde hasar oluştu.
Hayrabolu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı.
İş makineleriyle yapılan çalışma esnasında binada çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle binanın bitişiğindeki 2 katlı ve apartman ve iş yerinde hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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