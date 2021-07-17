Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yaşlı ve zayıf olduğu halde yük taşımacılığında kullanıldığı belirlenen ata, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.

Erikli köyü sahiline, sahibi tarafından şiddet uygulanan ‘Cevdet’ isimli köpeği teslim almak üzere giden Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) ve Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) yetkilileri, yaşlı ve zayıf atın yük taşımacılığında kullanıldığını gördü.

Bunun üzerine durum, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

At, sahibi hakkında tutanak tutulduktan sonra ekiplerce teslim alınarak, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün barınağına götürüldü.

Çipli ve karneli olduğu belirlenen atın tedaviye alındığı, sahibine ise Keşan Belediyesi tarafından taşımacılık yapması için triportör verileceği belirtildi.