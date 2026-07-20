Yunanistan'a gitmeye çalışan 20 kişi kamyonette yakalandı
20.07.2026 15:04
Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
Kamyonetin kasasında yakalanan 20 kaçak göçmenle birlikte şişme bot ve kürek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Uzunköprü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında, ilçeye gelen bir kamyonette kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi.
Pehlivanköy yolu kavşağında oluşturulan uygulama noktasına gelen kamyonet polis tarafından durdurularak arandı.
Yapılan kontrollerde kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Irak ve Somali uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, sürücü R.P. de gözaltına alındı.
Kamyonette, 1 şişme bot, 1 çift kürek ve 1 pompa ele geçirildi.
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