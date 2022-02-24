Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 11:25
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine getirildi
FETÖ şüphelisi B.U, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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