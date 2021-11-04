Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Haberler - Edirne Haberleri Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 14:30
Edirne Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan A.Ö, T.G, T.U ve E.E'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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