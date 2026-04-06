Yurt dışına kaçıracaklardı, Tanrıça Kybele heykeli bagajda bulundu
06.04.2026 22:15
Edirne'de Tanrıca Kybele heykeli yurt dışına kaçırılırken ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 2 bin yıllık Kybele heykeli ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait mermer Kybele heykelini yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirdi.
Uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik takip çerçevesinde harekete geçen ekipler, Anadolu’da bereketi simgeleyen ve M.S. 1-2. yüzyıla tarihlendiği belirlenen Kybele heykelini muhafaza altına aldı.
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca incelenen heykelin Anadolu kökenli mermerden yapılmış nadide bir kültür varlığı olduğu tescillendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
