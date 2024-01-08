Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler çerçevesinde son 1 hafta içerisinde 218 göçmen, 8 şüpheli organizatör yakalanırken, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 6 araç ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 8 organizatör ise işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç, yediemin otoparkına teslim edildi.