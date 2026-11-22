Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
22.11.2026 15:49
Anadolu Ajansı
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Edirne'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2. katında bulunan A.D'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve GAZDAŞ ekipleri yönlendirildi.
Dairede bulunan yaşlı adam, ekiplerin ve komşularının yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.