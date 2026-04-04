Edirne'de sarı alarm: Polis önlem aldı, girişler durduruldu
04.04.2026 15:29
Komşu Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi artan Meriç ve Tunca nehirleri nedeniyle Edirne'de sarı kodlu alarm verildi. Polis, Sarayiçi'ne girişlere izin vermiyor.
Bulgaristan'da son günlerdeki yağışların ardından Edirne'deki nehirlerin debileri artmaya başladı. Meriç Nehri'nin debisi saat 14.00'te yapılan ölçümde 802 metreküp/saniyeye ulaşınca, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sarı alarm verildi.
Tunca Nehri için dün verilen turuncu alarm seviyesi de bugün sarıya düşürüldü.
Tunca'nın debisi bugün saat 14.00 itibarıyla 113 metreküp/saniye olarak ölçülürken; nehrin geçtiği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisinde taşkın riski bulunuyor.
Dün girişlerin kapatıldığı Sarayiçi'ne, bugün de giriş yasağı sürüyor.
Sarayiçi'nin köprüler kesiminde polis ekipleri önlem aldı; yetkililer, her iki nehirdeki hareketliliğinin yakından takip edildiğini belirtti.