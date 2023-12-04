Edirne'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

R.S. idaresindeki 34 ZM 0614 plakalı TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda, yolun karşısına geçmeye R.A'ya çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



TIR sürücüsü R.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Bu arada, R.A'nın kullandığı TIR'ı park ettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu bir süre trafiğe kapandı.