Edirne'de uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı

Edirne 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 86 adet Lyrica sentetik hapı, daralı ağırlığı 23,19 gram metamfetamin, 26 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 0,6 gram pregabalin ele geçirildi.

Aramalarda 1 hassas terazi ve 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Ekipler, aramalarda 1 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile 16 adet 9x19 milimetre ve 13 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği de ele geçirildi.

4 kişi “uyuşturucu madde ticareti” suçundan gözaltına alındı, bunların 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.