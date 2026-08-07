Edirne'de uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı
07.08.2026 14:49
Operasyonlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik haplarının yanı sıra 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 86 adet Lyrica sentetik hapı, daralı ağırlığı 23,19 gram metamfetamin, 26 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 0,6 gram pregabalin ele geçirildi.
Aramalarda 1 hassas terazi ve 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.
Ekipler, aramalarda 1 adet 9x19 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile 16 adet 9x19 milimetre ve 13 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği de ele geçirildi.
4 kişi “uyuşturucu madde ticareti” suçundan gözaltına alındı, bunların 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.