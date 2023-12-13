Edirne'de yoğun sis

Kent genelinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.



İşe gitmek üzere evlerinden çıkan sürücüler trafikte sisin görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşürmesi nedeniyle zorlandı. Bu sebeple bazı sürücüler hasarlı trafik kazalarına neden oldu.



Sis tabakası nedeniyle kentin simgesi Selimiye Camisi gibi pek çok anıt eser görülemez hale geldi. Nehir kenarlarında sisin daha fazla etkili olduğu gözlendi.



Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.