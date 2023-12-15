Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Tespit edilen 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyona dedektör köpeği ve 103 personel katıldı.



Aramalarda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.