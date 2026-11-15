Eğlence mekanında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda bulunan iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Mekan dışına taşan tartışma, tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.A. isimli kadın tartıştığı E.A.'yı karın bölgesinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan E.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.