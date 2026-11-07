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Eğlence merkezine silahlı saldırı

07.11.2026 11:54

Eğlence merkezine silahlı saldırı
Anadolu Ajansı

İhbarın ardından ekipler olay yerine sevk edildi.

Yurt Haber Merkezi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezine ateş açıldı. Kaçan iki şüpheli aranıyor.

Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önüne gelen iki şüpheli, tüfekle eğlence merkezine doğru ateş etti.

 

Tüfekten çıkan mermiler eğlence merkezine isabet ederken şüpheliler bölgeden kaçtı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

 

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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