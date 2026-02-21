Ehliyeti iptal edilen alkollü sürücü para cezası yedi, polisle pazarlık etti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde denetime çıktı. Polis ekipleri tarafından ypılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araç, sürücüsü tarafından durdurulmadı.

Aracını polis ekiplerine doğru süren sürücü bir süre sonra aracı yol kenarına çekti. Sürücüye yapılan kontrolde sürücünün, 0,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Stajyer sürücü olduğu belirlenen O.G.'nin ysal sınırın üzerinde alkollü araç kullanması nedeniyle, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Sürücüye ayrıca 11 bin 629 TL idari para cezası kesildi.

“EHLİYETLİ BİRİNİ GETİREYİM, CEZA YAZMAYIN”

Alkolmetreyi üfleyen sürücü, polislere "Sen memursun, devlet adamısın lütfen bir abilik bir babalık yap. Bırak beni" ve "Ehliyetli birisini getireyim o sürsün ama ceza yazmayın" dedi. Alkollü sürücü, uygulamayı görüntüleyen basın mensuplarına önce saldırmaya çalıştı, sonra da "Hala kamerayla çekiyorsun, yeter. Senin de pilin bitmedi, şarjın da bitmedi" diyerek güldü.