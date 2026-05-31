Ekipleri görünce kaçmaya çalıştı, gözaltına alındı

Kaldırımdan dönüş yaparak denetim noktasından uzaklaşmak isteyen sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atıp ters yöne girdi.

Motosiklet sürücüsünün denetim noktasını fark ettikten sonra kaldırımdan dönerek kaçmaya çalıştığı ve ters yöne girerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücü gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücüye tespit edilen trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı.