Elazığ’da yağış sonucu kayganlaşan yol, kazaya neden oldu
14.11.2025 16:31
Son Güncelleme: 14.11.2025 16:33
İHA
Elazığ yağışla birlikte kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.
Kaza, Elazığ-Keban yolu 20. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 UD 404 plakalı kamyonet devrildi.
Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
