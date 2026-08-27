Elazığ'da belediye otobüsünde yangın

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden sürücü M.Y., otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Elazığ -Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki belediye otobüsünde henüz belirnemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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