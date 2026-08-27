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Elazığ'da belediye otobüsünde yangın

27.08.2026 16:33

Elazığ'da belediye otobüsünde yangın
Anadolu Ajansı

Belediye otobüsü kullanılamaz hale geldi.

AA
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki belediye otobüsünde henüz belirnemeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Yangını fark eden sürücü M.Y., otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

 

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

 

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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