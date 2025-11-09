11 yaşındaki Veysel aranıyor

Polat, şunları kaydetti:

"Geceden beri devam eden arama, kurtarma faaliyetlerinde herhangi bir sonuca ulaşamadık. Bugün daha detaylı bir arama kurtarma faaliyeti düzenliyoruz. Ayrıca bize destek veren jandarma, komando ve özel harekat birlikleri, polis ve AFAD ekipleri ile milli eğitim, belediye, karayolları gibi teşkilatımıza akredite ettiğimiz kurumların gönüllü personeli de arama faaliyetlerine katılmaktadır. Daha uzağa gitmiştik, bugün tekrardan çocuğun evine doğru yönlenmeye başladık. Ailesi çocuğun gezmeyi ve su kenarlarını seven bir çocuk olduğunu söylemişti."

Polat, Bilen'in bir an önce bulunması için herhangi bir iz ve emareye rastlayan ya da gören duyarlı vatandaşların en ufak bilgiyi kendileriyle paylaşmasının çok önemli olduğunu vurguladı.