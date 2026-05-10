16 yaşındaki Doruk Efe bıçaklanarak öldürüldü
10.05.2026 08:34
Doruk Efe Bingöl kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Elazığ'da 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl, iddiaya göre aralarındaki alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada akranı tarafından bıçaklanıp öldürüldü.
Elazığ'da iki çocuk arasındaki alacak kavgası, cinayetle son buldu.
Olay, Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile akranı E.A.B. arasında iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıktı.
Olay büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Doruk Efe, hastanede hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı çocuk gözaltına alındı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.