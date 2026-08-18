Ağıldan gelen sese ateş etti, eşini öldürdü

Elazığ'da ağılına kurt girdiğini düşünen 61 yaşındaki kişi, gece duyduğu sese tüfekle ateş etti. Merminin eşine isabet ettiği belirlenirken, kadın hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasret K'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasret K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.K, gece nöbet tuttuğu sırada ağıldan ses geldiğini duyması üzerine, sesin geldiği yöne ateş etti. M.K. ağılda 3 çocuk annesi eşi Hasret K'yi (51) tüfekle vurduğunu fark etti.

Meşeli köyünde yaşayan M.K. (61), iddiaya göre, iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini gördü.

Elazığ 'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı.

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