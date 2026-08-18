Ağıldan gelen sese ateş etti, eşini öldürdü
18.08.2026 12:31
Ağıldan gelen sesi kurt zannetti, eşini vurdu.
Elazığ'da ağılına kurt girdiğini düşünen 61 yaşındaki kişi, gece duyduğu sese tüfekle ateş etti. Merminin eşine isabet ettiği belirlenirken, kadın hayatını kaybetti.
Elazığ'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı.
Meşeli köyünde yaşayan M.K. (61), iddiaya göre, iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini gördü.
Bunun üzerine M.K, ağılda nöbet tutmaya başladı.
M.K, gece nöbet tuttuğu sırada ağıldan ses geldiğini duyması üzerine, sesin geldiği yöne ateş etti. M.K. ağılda 3 çocuk annesi eşi Hasret K'yi (51) tüfekle vurduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasret K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasret K'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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