Bakan Işıkhan'dan çevre duyarlılığı çağrısı

Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla Elazığ'da bulunduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Çevre temizliği, mıntıka temizliği ve doğaya bırakılan atıkların toplanması, orman yangınlarının önlenmesi bizim için son derece önemli çalışmalar. Hep birlikte Elazığ'da çevre bilincini oluşturmamız lazım." dedi.

Vatandaşlara çevre konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Işıkhan, "Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmamız lazım. Belki kreşlerden, başlayarak bu bilinci oluşturmamız gerekiyor. Orman yangınlarının en önemli nedenlerinden biri doğaya atılan sigara izmariti ve cam parçalarıdır. Bu nedenle yürütülen temizlik çalışmaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında Elazığ'a verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini bildirdi.