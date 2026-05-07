Bir ısırığı insan öldürmeye yeter. Elazığ'da ortaya çıktı
07.05.2026 10:29
Engerek yılanının otların arasına gizlendiği görüldü.
Elazığ Keban'da kış uykusundan uyanan bir engerek yılanı görüldü.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bademli köyü mezrasında, zehirli bir engerek yılanı görüntülendi.
Bir ısırığıyla insan hayatını tehdit edebilen yılan, kısa süreli paniğe neden olurken otlar arasında ilerleyen yılanın doğal ortamına uyum sağlayarak kamufle olduğu dikkat çekti.
Zehirli türler arasında yer alan engerek yılanının yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi vatandaşları tedirgin etti.
UZMANLARDAN UYARI
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülen yılanlarla ilgili uzmanlar dokunulmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Türkiye'de mevcut 55 yılan türünün en zehirlisi engerek yılanının olduğunu ifade eden uzmanlar olası yılan ısırması durumunda zehrin ağızla emip tükürmemesi gerektiğinin altını çizip plastik enjektörle yardımıyla zehrin çıkarılmasının doğru yöntem olduğunu dile getirdi.
