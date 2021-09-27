Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de uyuşturucu operasyonları

Elazığ Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 09:11
Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de son 5 günde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonlarda 1 ton 116 kilogram esrar, 520 kilogram skunk esrar, 11 kilogram kubar esrar ile 1473 kök kenevir ele geçirildiği kaydedildi.
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