Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Elazığ Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ülke genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütü üyelerinin 30 olayında mağdurların zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.



Çalışmada, suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri, son bir yıllık dönemde suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon lira civarında işlem hacmi varlığı tespit edildi.



Polis ekipleri, başta örgüt elebaşı konumunda olan şüpheliyi tespit etmek, sadece kod adı kullanan, açık kimlik ve irtibat bilgileri tespit edilemeyen şüphelileri tespit etmek ve örgütü tamamen bitirmek amacıyla 3 ay detaylı ve çok yönlü çalışma yaparak, 4 Nisan'da Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 16 zanlı yakalandı, yapılan aramalarda ele geçirilen ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart gibi dijital materyaller, pos makineleri, çek senet ve tapu belgesine el konuldu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.



