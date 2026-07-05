Düğün konvoyunda panik anları. Pompalı tüfekle havaya ateş açtı
05.07.2026 09:20
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya ateş açan maganda, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yurtbaşı beldesinde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen şahıs, düğün konvoyunun arkasından pompalı tüfekle havaya beş el ateş etti.
Hem kendisinin hem de çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o tehlikeli anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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