Düğün konvoyunda panik anları. Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Elazığ 'da kimliği belirsiz bir şahıs, düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yurtbaşı beldesinde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen şahıs, düğün konvoyunun arkasından pompalı tüfekle havaya beş el ateş etti.

Hem kendisinin hem de çevredeki vatandaşların canını tehlikeye atan magandanın o tehlikeli anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.