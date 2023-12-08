Elazığ merkezli sahte içki operasyonunda 9 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı ve satışı yapanlara yönelik Elazığ merkezli 3 ilde çalışma yaptı.
Bu kapsamda tespit edilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda, kaçak 3 bin 63 litre dökme ve 4 bin 626 satışa hazır şişelenmiş içki, 61 bin 760 yasal olmayan etiket, alkollü içki yapımında kullanılan kit olarak tabir edilen 12 madde ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, 9 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elazığ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Elazığ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Elazığ