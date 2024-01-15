Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda ekipler Elazığ ve Ağrı'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Elazığ'da 5, Ağrı'da da 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Elazığ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Elazığ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Elazığ