Elazığ'da 5 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

Elazığ Haberleri 22.09.2021 - 14:24
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice'de oturan M.B. (41) ve K.O.'nun (52) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyonda; K.O.'nun evinde 5 kilo 150 gram kubar esrar, M.B.'nin evinde ise 1 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.
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