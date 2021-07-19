Elazığ'da 73 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ Haberleri 19.07.2021 - 17:05
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli Y.E'nin kent kırsalında hazine arazisine Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Ekipler teknik ve fiziki takibe aldıkları Y.E'yi arazideki kenevirleri suladığı esnada gözaltına aldı. Operasyonda 73 kök Hint keneviri ele geçirildi. Y.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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